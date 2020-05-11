Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 63 bini aştı - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 63 bin 325'e çıktı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 668 artarak 63 bin 325'e yükseldi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 67 artarak 2 bin 290'a ulaştı.

Şimdiye kadar 21 bin 821 kişi de sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 525, Cezayir'de 502, Fas'ta 188, Güney Afrika'da 194, Nijerya'da 143, Kamerun'da 114'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho da halen vaka bildirilmedi.