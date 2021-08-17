Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 360 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 360 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 bin 860'a ulaştı. Kıtada vaka sayısı 7 milyon 360 bin 634 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 464 bin 641'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 113,8 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 77,3 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı sadece yüzde 1,75.