Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 436 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 436 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 186 bin 904'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 7 milyon 436 bin 836 olurken, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 538 bin 70'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 113,8 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 77,3 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı sadece yüzde 1,75.