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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 482 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 482 bini geçti

20.08.2021 14:58
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 482 bini geçti, System.String[]

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 482 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 482 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 187 bin 687'ye çıktı.

Kıtada vaka sayısı 7 milyon 482 bin 28 olurken, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 582 bin 710'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 123,4 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 86,6 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı sadece yüzde 1,85.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 482 bini geçti - Son Dakika


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