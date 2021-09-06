Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 985 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 985 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 199 bin 722'ye ulaştı.

Kıtada vaka sayısı 7 milyon 985 bin 631 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 134 bin 839'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 130 milyon dozdan fazla aşı ulaştı.