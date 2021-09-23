Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 269 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 269 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 269 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 269 bini aştı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 207 bin 760'a çıktı. Kıtada vaka sayısı 8 milyon 269 bin 694 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 553 bin 454'e yükseldi. Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

Son Dakika

Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar

Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı

Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı

Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor

Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var

Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik

İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı