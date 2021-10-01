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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 390 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 390 bini geçti

01.10.2021 12:25
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 390 bini geçti, System.String[]

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 391 bin 457 oldu.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 391 bin 457 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 211 bin 853'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 391 bin 457 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 661 bin 242'ye yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya bugüne dek 185,6 milyon doz aşı ulaştı, 146,9 milyon kişiye aşı yapıldı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Güney Afrika, Afrika, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 390 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 390 bini geçti - Son Dakika
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