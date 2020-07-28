Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 860 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tespit edilenlerin sayısı 864 bin 94'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 13 bin 470 artarak 864 bin 94'e ulaştı.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 410 artışla 18 bin 218'e çıktı.?

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı yaklaşık 7 bin 67 ölümle Güney Afrika, 4 bin 652 ölümle Mısır ve 1163 ölümle Cezayir'de görüldü.

Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 452 bin 529'a ulaştı, bu ülkeyi 92 bin 482 vaka ile Mısır, 41 bin 180 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, salgına yakalanan 510 bin 89 kişi ise hastalığı yendi.