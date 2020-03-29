Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı yükseliyor - Son Dakika

Açıklamada, 46 ülkede 4 bin 282 vaka görüldüğü belirtilerek hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 302 olduğu kaydedildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün bulaştığı 134 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim