Afrika'da Kovid-19 vakaları 6 bine yaklaştı - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vakaları 6 bine yaklaştı
6 saat önce
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bin 786'ya çıktı.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bin 786'ya çıktı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 49 ülkede virüsün bulaştığı 196 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Vaka sayısının 5 bin 786'ya, iyileşenlerin sayısının da 412'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas, Tunus, Burkina Faso, Kamerun, Senegal ve Gana olarak sıralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:06 Kaynak: AA
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