Afrika'da Kovid-19 vakaları 8 bin 500'ü geçti - Son Dakika

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Afrika'da Kovid-19 vakaları 8 bin 500'ü geçti
6 saat önce
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 50 ülkede virüsün bulaştığı 360 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kıtada vaka sayısının 8 bin 536'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 710 olduğu kaydedildi.
Afrika'da virüsün en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas ve Kamerun oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:54 Kaynak: AA
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