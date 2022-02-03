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Afrika'da Kovid-19 vakaları art arda üçüncü haftada da geriledi - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vakaları art arda üçüncü haftada da geriledi

03.02.2022 17:46
Afrika'da Kovid-19 vakaları art arda üçüncü haftada da geriledi

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları peş peşe üçüncü haftada da gerileme kaydetti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları peş peşe üçüncü haftada da gerileme kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, şimdiye kadar yaklaşık 11 milyon vaka ve 239 bin ölüm görüldüğünü belirterek, tam olarak aşılananların oranının yüzde 11 olduğunu dile getirdi.

Moeti, aşılanmanın salgınla mücadelede halen en iyi savunma aracı olduğuna vurgu yaparak, kıta nüfusunun yüzde 85'inin halen tek bir doz aşı dahi olamadığını ifade etti.

Kıtaya 587 milyon doz aşı ulaştığını aktaran Moeti, 2022 ortalarına kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 vakaları art arda üçüncü haftada da geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrika'da Kovid-19 vakaları art arda üçüncü haftada da geriledi - Son Dakika
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