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Afrika'da Kovid-19 vakaları son 1 haftada yüzde 30 artış gösterdi - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vakaları son 1 haftada yüzde 30 artış gösterdi

17.06.2021 15:02
Afrika'da Kovid-19 vakaları son 1 haftada yüzde 30 artış gösterdi, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son 1 haftada yüzde 30 artış gösterdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son 1 haftada yüzde 30 artış gösterdiğini açıkladı.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, son bir haftada Kovid-19 nedeniyle ölümlerin yüzde 15 arttığını kaydetti.

Moeti, son 1 haftada Kovid-19 vakalarının da yüzde 30 arttığını belirterek bu rakamların Ağustos 2020'deki birinci dalga ve Ocak 2021'deki ikinci dalga ile benzerlik gösterdiğine dikkati çekti.

Afrika'daki 22 ülkede vakaların yüzde 20 arttığını kaydeden Moeti, kıtanın üçüncü Kovid-19 dalgası içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

Aşılama süreciyle ilgili bilgi veren Moeti, kıtada yaklaşık 12 milyon kişinin aşılandığını ve bunun toplam nüfusun yüzde 1'ine denk geldiğini belirtti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 bini geçti. Vaka sayısı 5 milyon 150 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 584 bine ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 vakaları son 1 haftada yüzde 30 artış gösterdi - Son Dakika


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