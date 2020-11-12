Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 8 artış - Son Dakika

Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 8 artış

12.11.2020 17:05
Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 8 artış, System.String[]

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının geçen ay yüzde 8 artış gösterdiğini açıkladı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının geçen ay yüzde 8 artış gösterdiğini açıkladı.

Nkengasong, haftalık basın toplantısında, salgının beklentiler doğrultusunda kıtada artışa geçtiğini, geçen ay bir önceki aya göre yüzde 8 artış görüldüğünü dile getirdi.

Yaklaşık 2 milyon vakanın görüldüğü kıtada ikinci bir dalganın çok daha güçlü olacağı uyarısında bulunan Nkengasong, hükümetlere ve halka sağlık önlemlerine uyma çağrısı yaptı.

Nkengasong, kıtada şimdiye kadar 19 milyon testin yapıldığını, geçen hafta en fazla artışın yüzde 37 ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görüldüğünü, bu ülkeyi yüzde 34'lük artışla Kenya'nın izlediğini ifade etti.

Geçen hafta boyunca Senegal, Gambiya ve Etiyopya gibi ülkelerde vaka oranlarında azalma yaşandığını aktaran Nkengasong, toplam ölü sayısının ise 46 bine yaklaştığını söyledi.

Afrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 8 artış - Son Dakika


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