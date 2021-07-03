Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 5 milyon 640 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 5 milyon 640 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 144 bin 842'ye yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 640 bin 808 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 894 bin 904'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.