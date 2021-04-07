Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 326 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 326 bin 331'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 114 bin 630 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 326 bin 331'e ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 876 bin 905'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hükümetlere Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulunmuştu.