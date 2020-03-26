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Afrika'da nesli tükenmekte olan gergedanların sayısı her geçen yıl artıyor
57 dakika önce
Afrika'da nesli tükenme tehlikesi altında olan siyah gergedanların sayısı yavaş olsa bile artmaya devam ediyor. Ancak gergedanlar için en büyük tehlike hala kaçak avcılık
Afrika'da nesli tükenme tehlikesi altında olan siyah gergedanların sayısı yavaş olsa bile artmaya devam ediyor.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) raporunda göre 2012-2018 yılları arasında her yıl yüzde 2,5 civarında bir nüfus artışı ile siyah gergedan sayısı 4 bin 845'ten 5 bin 630'a çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:02
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