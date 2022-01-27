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Afrika'da nüfusun yüzde 11'i Kovid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika

Afrika'da nüfusun yüzde 11'i Kovid-19'a karşı aşılandı

27.01.2022 21:23
Afrika'da nüfusun yüzde 11'i Kovid-19'a karşı aşılandı

Afrika kıtasında nüfusun yüzde 11'inin Kovid-19'a karşı aşılandığı bildirildi.

Afrika kıtasında nüfusun yüzde 11'inin Kovid-19'a karşı aşılandığı bildirildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtadaki Kovid-19 verilerine dair basına açıklama yaptı.

Nkengasong, Afrika kıtasında nüfusun yüzde 11'inin Kovid-19'a karşı aşılandığı açıkladı.

2022'nin sonuna kadar 1,3 milyar nüfuslu kıtanın yüzde 70'inin aşılanmasını hedeflediklerini belirten Nkengasong, şimdiye kadar 580 milyon Kovid-19 aşısının kıtaya gönderildiğini sözlerine ekledi.

Afrika'da şimdiye kadar 10 milyon 892 bin 813 kişide Kovid-19 tespit edilirken 238 bin 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afrika'da nüfusun yüzde 11'i Kovid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika
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