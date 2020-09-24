Afrika'da safran üretmek için tasarladıkları projeyle Teknofest'te finale kaldılar - Son Dakika

ERZURUM'da özel bir kolejin öğrencileri, tarım teknolojileri alanında hazırladıkları 'Kıtlıkla Mücadelede 10 Yıllık Eylem Planı' projesiyle Teknofest'te finale kaldı. Afrika topraklarında safran üretimi planlayan öğrencilerin projesi hayata geçirilirse, 1 hektar alanda 10 yılda 13 milyon lira kar elde edilecek.

Erzurum'daki liseli gençler, Gaziantep'te yapılan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda 763 takım, 2 bin 600 öğrenci arasında ilk 35 arasına girmeyi başardı. 11'inci sınıf öğrencileri Asude Samancı, Elif Azra Uzun, Emir Akal ile Buğra Turgut, okulun kurucu genel müdürü Abdullah Samancı'nın liderliği ve fizik öğretmeni Esra Esengün danışmanlığında yaptıkları proje ile finale kaldı. Bu sene ilk kez Teknofest'e dahil olan 'Tarım Teknolojileri' alanında geliştirdikleri proje ile öğrenciler, Afrika'nın verimli topraklarını tarımla buluşturmayı amaçlıyor.