Afrika'da safran üretmek için tasarladıkları projeyle Teknofest'te finale kaldılar - Son Dakika

Afrika'da safran üretmek için tasarladıkları projeyle Teknofest'te finale kaldılar

ERZURUM'da özel bir kolejin öğrencileri, tarım teknolojileri alanında hazırladıkları 'Kıtlıkla Mücadelede 10 Yıllık Eylem Planı' projesiyle Teknofest'te finale kaldı.

Afrika'da safran üretmek için tasarladıkları projeyle Teknofest'te finale kaldılar, System.String[]

ERZURUM'da özel bir kolejin öğrencileri, tarım teknolojileri alanında hazırladıkları 'Kıtlıkla Mücadelede 10 Yıllık Eylem Planı' projesiyle Teknofest'te finale kaldı. Afrika topraklarında safran üretimi planlayan öğrencilerin projesi hayata geçirilirse, 1 hektar alanda 10 yılda 13 milyon lira kar elde edilecek.

Erzurum'daki liseli gençler, Gaziantep'te yapılan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda 763 takım, 2 bin 600 öğrenci arasında ilk 35 arasına girmeyi başardı. 11'inci sınıf öğrencileri Asude Samancı, Elif Azra Uzun, Emir Akal ile Buğra Turgut, okulun kurucu genel müdürü Abdullah Samancı'nın liderliği ve fizik öğretmeni Esra Esengün danışmanlığında yaptıkları proje ile finale kaldı. Bu sene ilk kez Teknofest'e dahil olan 'Tarım Teknolojileri' alanında geliştirdikleri proje ile öğrenciler, Afrika'nın verimli topraklarını tarımla buluşturmayı amaçlıyor.

'PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'Öğrencilerinin 6 aylık yoğun bir araştırma ve çalışma sonucunda projeyi hazırladıklarını söyleyen fizik öğretmeni Esra Esengün, Teknofest'te finale kalmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını kaydetti. 24-27 Eylül tarihlerinde finale kalan projelerinin Gaziantep'te değerlendirmeye alınacağını belirten Esengün, "Projemiz, tarım teknolojileri alanında lisans, lisansüstü öğrenciler ve mezun öğrencilerle yarıştı. Biz, onların içerisinden sıyrılarak finale kaldık. Projemize çok güveniyoruz. İyi bir derece alırsa TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın desteği ile projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.10 YILDA TOPLAM 12-13 MİLYON TL KAR  Teknofest'te yarışacak olmaları nedeniyle çok heyecanlı olduklarını belirten öğrencilerden Asude Samancı ise açlıkla mücadelenin en fazla Afrika bölgesinde yaşandığını hatırlattı. Asude Samancı, projelerini şöyle anlattı: "Afrika'da 'Bir hektarlık alanda 10 yılda en fazla ne kar elde edebiliriz? Bu karı nasıl avantajlı bir şekilde bölgeye dağıtabiliriz?' diye düşündük. Afrika'ya yapılan yardımlar avantajlı olarak kullanılamıyor. Biz, projemizde balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretmek istedik. Afrika'da geleneksel tarım maalesef bilinçsiz ve bilgisizce yapılıyor. Bunun önüne geçmek için hassas tarım teknolojilerini düşündük. Afrika'da tarım alanları nadasa bırakılamadığı için çok verim elde edilemiyor. Deniz kıyısından alanlar seçmeyi hedefledik. Çünkü Afrika'nın iç bölümlerinde savaşlar, siyasi problemler var. Verim nedeniyle safran bitkisini seçtik. Safran 3 ay çiçek açıyor geri kalan 9 ayda tarla boş kalacak. O, 9 aylık süre içinde tuz üretimi aklımıza geldi. Okyanus kenarı olduğu için tuz üretimi yapılıyor. Projemizde özelleştirilmiş bir boru kullanarak karı ve verimi arttırdık. 10 yılda toplam 12-13 milyon TL arası bir kar elde edebileceğimizi anladık. Teknofest'e gideceğimiz için çok heyecanlıyız. Hedefimiz yüksek. Bu bir yardım projesi, yaptıklarımız sonuca varırsa, böyle bir kar elde edilirse ve insanlara yardım edebilirsek, bizim için en büyük kazanç budur." 'SAFRAN BİTKİSİNİ TERCİH ETTİK' Afrika'nın iklim koşullarına uygun olduğu için projelerinde safran bitkisini tercih ettiklerini ifade eden Elif Azra Uzun da şunları söyledi: "Ne kadar kar miktarını fazlalaştırırsak Afrika'ya, insanlara yapacağımız yardım da o kadar fazla olacaktı. Bunun için de elimizdeki en iyi seçenek safrandı. Safran çok hassas bir bitki olduğu için elle toplanması gerekiyor ve tarımda makine kullanılamıyor. Gelişmiş ülkelerde safran tarımı yapılamıyor çünkü işçi gereksinimi fazla. Bunu Afrika'da yapacağımız için işçi sıkıntımız olmayacak. Her yıl binlerce su kuyusu açılmasına rağmen oradaki su ve yiyecek kıtlığı bir türlü çözüme kavuşturulamadı. Yüzlerce çocuk hastalıktan, açlıktan, susuzluktan ölüyor. Bu çok acı bir durum. Tüm dünya olarak buna artık el atmamız gerekiyor. Biz de projemiz ile çözüm arayışına girmiş olduk."

Erzurum, Afrika, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afrika'da safran üretmek için tasarladıkları projeyle Teknofest'te finale kaldılar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Korona tanısı konup temasla ilgili eksik, yanıltıcı ve yalan bilgi verenler 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı
Son Dakika: İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam yapıldı Son Dakika: İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam yapıldı         
16:19
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı         
15:53
Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu         
15:07
Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı         
14:54
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar         
14:29
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
MEB salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlıyor MEB salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlıyor         
13:07
Polisi Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı         
12:35
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 16:34:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika'da safran üretmek için tasarladıkları projeyle Teknofest'te finale kaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei