Afrika'da solunum cihazı olmayan ülke kalmayacak - Son Dakika
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Afrika'da solunum cihazı olmayan ülke kalmayacak

6 saat önce

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtada yakın zamanda solunum cihazı olmayan ülke kalmayacağını bildirdi.

Afrika'da solunum cihazı olmayan ülke kalmayacak, System.String[]

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtada yakın zamanda solunum cihazı olmayan ülke kalmayacağını bildirdi.

Nkengasong, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) yapılan mücadeleye ilişkin düzenlediği çevrim içi basın toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dr. Nkengasong, kıtadaki sağlık ekipmanlarında görülen kıtlığın ve 10 ülkenin halen solunum cihazına sahip olmamasının hatırlatılması üzerine, bu hafta Çin'den gelecek 300 solunum cihazının bir kısmının bu ülkelere ulaştırılacağını söyledi.

Afrika olarak dünyanın geri kalanıyla benzer bir rekabet ortamının içerisinde bulunduklarını ifade eden Nkengasong, parasını vermek istedikleri halde tıbbi ekipmanlara ulaşmada ve satın almada zorluk yaşadıklarını belirtti.

"Hastalığın yeni merkezi Latin Amerika da olabilir"

Nkengasong, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika'nın Kovid-19'un yeni merkezi üssü olacağına ilişkin açıklamaları hakkında ise tavsiyelere uyulması halinde bu durumun gerçekleşmesi için hiçbir neden olmadığını vurguladı.

Nkengasong, "DSÖ'nün açıklamaları geride bırakılan son iki ayda yaşananlara dayanıyor. Herhangi bir ülke veya bölge hastalığın merkez üssü olabilir. Afrika da olabilir, Latin Amaerika da. Tüm mesele vakaları bulmamız, test yapmanız ve hastaları izole etmemiz ve takip etmemizle alakalı." dedi.

Salgının kıtada en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika'yı örnek veren Nkengasong, ısrarla test yapmanın sorunun çözümlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Nkengasong, kıtada bir ay içinde 1 milyon yeni test yapılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Africa CDC'nin verilerine göre, kıtada yaklaşık 26 bin Kovid-19 vakası görülürken, bin 250 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:36 Kaynak: AA

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