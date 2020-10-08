Afrika'da son 24 saatte 10 bin 615 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Afrika'da son 24 saatte 10 bin 615 Kovid-19 vakası görüldü

08.10.2020 07:39
Afrika'da son 24 saatte 10 bin 615 Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 545 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 545 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 615 artarak 1 milyon 545 bin 109 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, 269 artışla 37 bin 154'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 17 bin 248 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 10, Fas'ta ise 2 bin 439 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 685 bin 155'a ulaştı, bu ülkeyi 140 bin 24 vakayla Fas ve 104 bin 35 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da, Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 286 bin 83 kişi iyileşti.

Güney Afrika, Afrika, Fas, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da son 24 saatte 10 bin 615 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

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