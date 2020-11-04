Afrika'da son 24 saatte 10 bin 894 kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 824 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 894 artarak 1 milyon 824 bin 701 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 316 artışla 43 bin 477'ye ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 539 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 305, Fas'ta ise 3 bin 900 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 728 bin 836'yı buldu. Bu ülkeyi 229 bin 565 vakayla Fas ve 108 bin 122 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 489 bin 152 kişi iyileşti.