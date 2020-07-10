Afrika'da son 24 saatte 20 bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Afrika'da son 24 saatte 20 bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 545 bin 63'e yükseldi.

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 545 bin 63'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 171 artarak 545 bin 63'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 230 artışla 12 bin 500'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 720 ölümle Güney Afrika'da görülürken Mısır'da 3 bin 617, Cezayir'de 988 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana Güney Afrika ülkesi Lesotho'da ilk kez ölüm vakası yaşanırken Seyşeller, Eritre, Uganda ve Namibya'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 238 bini aştı, bu ülkeyi 79 bin 254 vaka ile Mısır, 30 bin 748 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da iyileşen hasta sayısı da 265 bini geçti.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da son 24 saatte 20 bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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