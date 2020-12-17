Afrika'da son 24 saatte 20 bini aşkın Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 443 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 275 artarak 2 milyon 443 bin 850 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 346 artışla 57 bin 514'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 23 bin 827 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 990, Fas'ta ise 6 bin 749 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 883 bin 687'ye çıktı. Bu ülkeyi 406 bin 970 vakayla Fas, 123 bin 153 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 66 bin 966 kişi iyileşti.