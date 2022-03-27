Afrika'da su güvenliğine sahip ülkelerde Mısır, Botsvana ve Gabon başı çekti - Son Dakika
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Afrika'da su güvenliğine sahip ülkelerde Mısır, Botsvana ve Gabon başı çekti

27.03.2022 11:32
Afrika'da su güvenliğine sahip ülkelerde Mısır, Botsvana ve Gabon başı çekti

Afrika'da en fazla su güvenliğine sahip ülkelerin Mısır, Botsvana ve Gabon olduğu bildirildi.

Afrika'da en fazla su güvenliğine sahip ülkelerin Mısır, Botsvana ve Gabon olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) kıta ülkelerinin suya erişimini mercek altına aldığı yeni raporunda, 54 Afrika ülkesinden sadece 13'ünün makul seviyede su güvenliğine sahip olduğu ifade edildi.

Mısır, Botsvana, Gabon, Morityus, Tunus ve Güney Afrika gibi ülkeler su güvenliği endeksinde en üst sırada yer alırken, 100 üzerinden 70 puana ulaşabilen tek ülke Mısır oldu.

Suya erişimin yanı sıra su altyapısı, suyun verimli kullanımı ve atık su yönetimi gibi farklı başlıkların da değerlendirildiği endekste, kıta nüfusunun yüzde 29'unun, yaklaşık 353 milyon kişinin temel içme suyu hizmetine erişimi olmadığı kaydedildi.

Endekste en alt sırada yer alan ülkeler ise Eritre, Sudan, Gine Bissau, Somali, Çad ve Nijer oldu.

Raporda, son 3-5 yılda Afrika ülkelerinin çoğunun su güvenliği konusunda çok az ilerleme kaydedebildiği aktarıldı.

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Togo Cumhuriyeti, Afrika, Mısır, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'da su güvenliğine sahip ülkelerde Mısır, Botsvana ve Gabon başı çekti - Son Dakika


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