Afrika'da ticarette sınırlar kalkıyor
30 dakika önce
Afrika Birliği 12. Olağanüstü Zirvesi'nde Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın (AfCFTA) resmi açılışı yapıldı.
Afrika
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:27
Birliği 12. Olağanüstü Zirvesi'nde Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın (AfCFTA) resmi açılışı yapıldı. Kıtanın 55 ülkesinden 54'ünün imzaladığı anlaşma, 27 ülkenin parlamentosunda onaylandı.
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