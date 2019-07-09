Son Dakika Haberleri: Afrika'da ticarette sınırlar kalkıyor
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Afrika'da ticarette sınırlar kalkıyor

30 dakika önce

Afrika Birliği 12. Olağanüstü Zirvesi'nde Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın (AfCFTA) resmi açılışı yapıldı.

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Afrika Birliği 12. Olağanüstü Zirvesi'nde Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın (AfCFTA) resmi açılışı yapıldı. Kıtanın 55 ülkesinden 54'ünün imzaladığı anlaşma, 27 ülkenin parlamentosunda onaylandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:27 
Afrika, Ekonomi
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