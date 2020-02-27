Afrika'da verem hastalığı en fazla Nijerya'da görüldü - Son Dakika
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Afrika'da verem hastalığı en fazla Nijerya'da görüldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, kıtada verem hastalığının en fazla etkilediği ülke oldu.

Afrika'da verem hastalığı en fazla Nijerya'da görüldü, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, kıtada verem hastalığının en fazla etkilediği ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Nijerya Temsilcisi Tereza Kasaeva, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014-2018'de Nijerya'da 481 bin kişinin verem nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kasaeva, "Nijerya, dünya genelinde de verem nedeniyle hayatını kaybedenlerin en fazla olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldı." dedi.

DSÖ olarak veremle mücadelede ihtiyaç sahibi ülkelere destek verdiklerini vurgulayan Kasaeva, Nijerya hükümetine çağrı yaparak, verem ve diğer hastalıklarla mücadelede daha fazla fon ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

Afrika ülkesi Nijerya'da hijyene dikkat edilmemesi ve salgınlara karşı yeterli önlem alınmaması nedeniyle Lassa sıtması, tifo, sıtma, çocuk felci ve menenjit gibi hastalıklardan binlerce kişi hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:52 Kaynak: AA
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