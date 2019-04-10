Son Dakika Haberleri: Afrika'da Yetimlere İftar Yemeği

Afrika'da Yetimlere İftar Yemeği

1 saat önce

İslamiyetim Eğitim ve Yardım Derneği, Afrika Uganda'da yetim kalmış çocuklar için iftar yemeği organize etti.

Afrika'da Yetimlere İftar Yemeği, System.String[]
İslamiyetim Eğitim ve Yardım Derneği, Afrika Uganda'da yetim kalmış çocuklar için iftar yemeği organize etti.

Afrika Uganda'da zor şartlar altında İslamiyeti yaşamaya çalışan Müslümanlar yetimler için Miraç Kandili'nde iftar organizasyonu yapıldı. İslamiyetim Eğitim ve Yardım Derneği, tarafından düzenlenen etkinlikte yetimler kurulan iftar sofrasında oruç açtılar. Kandilde kurulan iftar sofrasında oruç açan yetimler, iftar sonrası hep beraber el açıp dua ettiler.

İslamiyetim Derneği Başkanı Osman Bayraktar, "Gerçekten İslamın garip kaldığı şu zamanda Müslümanların yaralarını sarmak onların ihtiyaçlarına koşmak bizim için çok mutluluk verici, değerli gönüllülerimiz ile birlikte yer yüzünde umut saçmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Derneğin çalışmalarını takip etmek ve yardım etmek isteyenler, derneğin internet sitesi 'islamiyetim.org.tr'den bilgi alabilirler. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:19 Kaynak: İHA
Miraç Kandili, Afrika, Güncel
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