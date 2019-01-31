Son Dakika Haberleri: Afrika'da Yolsuzluk Artıyor

Afrika'da Yolsuzluk Artıyor

46 dakika önce

Afrika'da yolsuzlukla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara rağmen bölgedeki yolsuzluğun önüne geçilemiyor.

Afrika'da Yolsuzluk Artıyor, System.String[]
Afrika'da yolsuzlukla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara rağmen bölgedeki yolsuzluğun önüne geçilemiyor.

Afrikalı liderlerin 2018'i "Afrika'da Yolsuzlukla Mücadele Yılı" ilan etmelerine rağmen bölgede henüz ilerleme sağlanamadı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayımlanan "2018 Yolsuzluk Algı Endeksi"ne göre, geçen yıl 49 Afrika ülkesi arasında sadece 8'i 100 üzerinden ortalama rakam olan 43'ten fazla puan alabildi.

Örgütün raporuna göre, yolsuzlukla mücadelede Afrika ülkeleri arasında Seyşel Adaları 66 puanla ilk sıraya yerleşirken, Somali 10 puanla listenin sonunda yer aldı.

Nijerya'da yolsuzlukla mücadelede ilerleme sağlanamadı

Rapora göre, Batı Afrika ülkesi Nijerya ise geçen yıl yolsuzlukla mücadelede ciddi bir ilerleme kaydedemedi ve sıralamada 144'üncü oldu.

Sivil Toplum Yasama Savunma Merkezi (CISLAC) Başkanı Auwal Rafsanjani, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de yolsuzlukla mücadele konusunda Nijerya'da değişen bir şey olmadığını dile getirdi.

Yolsuzluğun ülkedeki en büyük sorun olduğunu ifade eden Rafsanjani, "CISLAC olarak geçen sene yolsuzlukla mücadele kapsamında hükümete sunduğumuz tavsiyeler hayata geçirilmedi. Bu tavsiyeler hayata geçirilseydi yolsuzluk konusunda bu duruma düşmezdik." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, iktidara geldiği 2015'te yolsuzluklara karşı savaş ilan etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Nijerya, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı AP, Guaido'yu Venezuela'nın "Geçici Başkanı" Olarak Tanıdı

Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu Osmaniye'de Adaylıktan Geri Alınan MHP'li İsim Kalp Krizi Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:22:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrika'da Yolsuzluk Artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]