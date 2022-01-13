Afrika'daki engelliler için meyve bahçesi oluşturuldu - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, Doğu Afrika ülkesi Malavi'de, engelli çocuklar için meyve bahçesi oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ncaki kursiyerler, Malavi Cumhuriyeti'ndeki Zomba şehrinin Chilanga Köyü'ndeki engellilerle irtibata geçildi.

Görüşmeler neticesinde Bağcılar'daki kursiyerler ile Chilanga Köyü'ndekiler kardeş oldu. Bu birlikteliğin devamında ise engelliler sarayı tarafından köyde bir meyve bahçesi oluşturuldu.

Köyde yaşayan down sendromlular, oluşturulan bu bahçede tropikal meyve ağaçları dikti. Afrikalı çocuklar, fidan dikimi sırasında fotoğraflarını çekip Bağcılarlı çocuklara gönderdi.

Çocuklar bahçede meyve fidanlarını yetiştirerek stres atarken ileride de ürünlerini toplayabilecek.

Bu çalışmayla uzaklardaki engellilerle gönül bağı kurduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İnsanı duygulandıran çok güzel bir tablo. Dünyanın birbirine uzak iki noktasında özel çocuklarımızın kalpleri birbirleri için atıyor. İnşallah buradaki meyveler farklı mekanlardaki neslin kaynaşmasına vesile olacak." ifadelerini kullandı.

Çağırıcı, aynı topraklarda benzeri sosyal projelerin devam edeceğini belirtti.