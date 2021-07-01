Üye Girişi
Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor - Son Dakika

Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor

01.07.2021 10:20
Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor, System.String[]

Abidjan'da dört katlı okul inşaatının ihalesini kazanan Zonguldak Alaplılı Yavuz kardeşler, okulun çelik yapı imalatını bitirerek Afrika'ya gönderilmek üzere 20 konteynere yükledi.

Abidjan'da dört katlı okul inşaatının ihalesini kazanan Zonguldak Alaplılı Yavuz kardeşler, okulun çelik yapı imalatını bitirerek Afrika'ya gönderilmek üzere 20 konteynere yükledi.

İş adamı Vedat, Sedat Kocaustaoğlu kardeşler, Zonguldak Alaplı ilçesi Sabırlı Köyündeki babaları tarafından kurulan soğuk demir atölyesini 15 bin metrekarelik fabrikaya dönüştürdü. Alaplı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kocaustaoğulları Koc-Kon Steel Konstrüksiyon firmasında ağır ve hafif çelik yapı, konteyner, çeşitli makine imalatları üretimi ve vinç kiralama hizmetleri veriyor. Firma, çelik üzerinden üretilen ve yurt içinin yanı sıra Afrika ve Orta Doğu ülkelerinede gönderilen depreme dayanaklı çelik yapı yanı sıra fabrika yapımında kullanılan çelik yapı malzemeleri ve makine parçaları da ihraç ediyor. Şu ana kadar 6 farklı ülkeye yaptıkları ihracatı, önümüzdeki 5 yılda ikiye katlamayı hedefliyor.

Türkiye'den 15 bin kilometre uzaklıktaki 4,5 milyon nüfuslu Abidjan'da okul inşaatı ihalesini kazanan firma sahibi Sedat ve Vedat Yavuz kardeşler, yaptığı açıklamada, babadan kalan mesleği sürdürdüklerini ifade ettiler. Afrika'daki okulun temellerinin Alaplı'da atıldığını ve Türkiye'den gönderilecek olan yapılarla okul inşaatının 2021 yılın sonunda tamamlanacağını söylediler. Depremler ve Ekolojik yaşam şartları son yıllarda çelik yapı sektöründe ciddi bir artış olduğunu, buna bağlı olarak da üretim kapasitesinin arttığını aktaran firma müdürü Vedat Yavuz, şöyle konuştu:

"200 metrekarelik atölyede başladığımız demircilik işinde bugün 15 bin metrekarelik alandan ihracat yapan bir şirkete dönüştük. İlk ihracatımız yine Afrika'ya stadyum çelik imalat ve montaj işeri ile olmuştu. İnşaatın tüm malzemesini ülkemizden getirmiştik. Fildişi Abidjan okul ihalesini firmamız kazandı. Bu projenin de tüm yapı malzemelerini Türkiye'den getiriyoruz. Ülkede Türk iş insanlarının da aralarında bulunduğu önemli yatırımlar var. Önümüzdeki aylarda okul şantiyemiz ile Abidjan da şube açacağız. Bununla ilgili 35 ton metrelik vincimiz ve çeşitli el aletleri ve makine grubunu 2 ay kadar önce gemi ile gönderdik. Zonguldak'tan 15 bin kilometre uzakta, dilini bilmediğiniz ülkede iş yapmak kolay değil. Cesaretimizle girdiğimiz işimiz şu an iyi gitmekte. Önümüzdeki yıl sonunda Norm standartlarında dört katlı okul yapım çelik yapı işini tamamlanmış olacağız."

Vedat Yavuz, Fildişi Abidjan'da yapılacak bir okulun çelik konstrüksiyon malzemelerinin fabrikalarında üretildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Abidjan'da kurulacak bir okulun imalat ve yapı malzemelerinin İlçemizde ve ülkemizden karşılanması ve burada projelendirilmesi bizim için gurur kaynağı olmuştur. Yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak okul projesi yapı malzemelerinin imalatı yaklaşık 3 ay sürdü. İzmit Limanı'ndan gemiyle Abidjan'a gönderiliyor ve montajı yine bizim kurduğumuz ekip ile yapılacak. Yine bunun arkasından birkaç çelik endüstriyel yapılar için görüşmelerimiz devam ediyor. ihracata da önem veriyoruz ve sonuçlarını alıyoruz. İnşallah daha güzel şekilde de ihracatlarımız devamı olacaktır" dedi.

Zonguldaklı ve Türk sanayici ile işadamlarının artık dünyaya açılması gerektiğini ifade eden firma sahibi Sedat ve Vedat Yavuz kardeşler sözlerini şöyle tamamladılar:

"Türkiye ekonomisinin büyümesi ve güçlenmesi için işadamlarımız mutlaka yurt dışına açılmalı. Ülkemize gelecek olan her bir döviz milli ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır. Firma olarak bundan böyle yurt dışında iş almaya çabalayacağız." - ZONGULDAK

Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor
Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor
Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor
Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor
Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor
Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor

Vedat Yavuz, Zonguldak, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam 11:59 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü 11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi 11:26 Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi
Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu 11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı 10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek 10:49 Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek
Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi 10:20 Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu 09:57 Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

Son Dakika Haberleri
11:58 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
11:52 YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı
11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
11:10 Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu
11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
11:03 Dolar, düşüşünü sürdürüyor! 8,67'den işlem görüyor
10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı
10:48 Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı         
11:53
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:10
Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu         
11:06
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi         
10:50
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı         
10:48
Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı         
10:14
Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz         
09:17
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 12:09:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement