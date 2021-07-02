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Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor - Son Dakika

Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor

02.07.2021 00:38

Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor Türkiye'den 10 bin kilometre uzaklıktaki Abidjan'a okul yapacaklar Abidjan'da dört katlı okul inşaatının ihalesini kazanan Zonguldak Alaplılı Yavuz kardeşler, okulun çelik yapı imalatını bitirerek Afrika'ya gönderilmek üzere 20 konteynere yükledi.

Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor

Türkiye'den 10 bin kilometre uzaklıktaki Abidjan'a okul yapacaklar

ZONGULDAK - Abidjan'da dört katlı okul inşaatının ihalesini kazanan Zonguldak Alaplılı Yavuz kardeşler, okulun çelik yapı imalatını bitirerek Afrika'ya gönderilmek üzere 20 konteynere yükledi.

İş adamı Vedat, Sedat Kocaustaoğlu kardeşler, Zonguldak Alaplı ilçesi Sabırlı Köyündeki babaları tarafından kurulan soğuk demir atölyesini 15 bin metrekarelik fabrikaya dönüştürdü. Alaplı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kocaustaoğulları Koc-Kon Steel Konstrüksiyon firmasında ağır ve hafif çelik yapı, konteyner, çeşitli makine imalatları üretimi ve vinç kiralama hizmetleri veriyor. Firma, çelik üzerinden üretilen ve yurt içinin yanı sıra Afrika ve Orta Doğu ülkelerinede gönderilen depreme dayanaklı çelik yapı yanı sıra fabrika yapımında kullanılan çelik yapı malzemeleri ve makine parçaları da ihraç ediyor. Şu ana kadar 6 farklı ülkeye yaptıkları ihracatı, önümüzdeki 5 yılda ikiye katlamayı hedefliyor.

Türkiye'den 15 bin kilometre uzaklıktaki 4,5 milyon nüfuslu Abidjan'da okul inşaatı ihalesini kazanan firma sahibi Sedat ve Vedat Yavuz kardeşler, yaptığı açıklamada, babadan kalan mesleği sürdürdüklerini ifade ettiler. Afrika'daki okulun temellerinin Alaplı'da atıldığını ve Türkiye'den gönderilecek olan yapılarla okul inşaatının 2021 yılın sonunda tamamlanacağını söylediler. Depremler ve Ekolojik yaşam şartları son yıllarda çelik yapı sektöründe ciddi bir artış olduğunu, buna bağlı olarak da üretim kapasitesinin arttığını aktaran firma müdürü Vedat Yavuz, şöyle konuştu:

"200 metrekarelik atölyede başladığımız demircilik işinde bugün 15 bin metrekarelik alandan ihracat yapan bir şirkete dönüştük. İlk ihracatımız yine Afrika'ya stadyum çelik imalat ve montaj işeri ile olmuştu. İnşaatın tüm malzemesini ülkemizden getirmiştik. Fildişi Abidjan okul ihalesini firmamız kazandı. Bu projenin de tüm yapı malzemelerini Türkiye'den getiriyoruz. Ülkede Türk iş insanlarının da aralarında bulunduğu önemli yatırımlar var. Önümüzdeki aylarda okul şantiyemiz ile Abidjan da şube açacağız. Bununla ilgili 35 ton metrelik vincimiz ve çeşitli el aletleri ve makine grubunu 2 ay kadar önce gemi ile gönderdik. Zonguldak'tan 15 bin kilometre uzakta, dilini bilmediğiniz ülkede iş yapmak kolay değil. Cesaretimizle girdiğimiz işimiz şu an iyi gitmekte. Önümüzdeki yıl sonunda Norm standartlarında dört katlı okul yapım çelik yapı işini tamamlanmış olacağız."

Vedat Yavuz, Fildişi Abidjan'da yapılacak bir okulun çelik konstrüksiyon malzemelerinin fabrikalarında üretildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Abidjan'da kurulacak bir okulun imalat ve yapı malzemelerinin İlçemizde ve ülkemizden karşılanması ve burada projelendirilmesi bizim için gurur kaynağı olmuştur. Yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak okul projesi yapı malzemelerinin imalatı yaklaşık 3 ay sürdü. İzmit Limanı'ndan gemiyle Abidjan'a gönderiliyor ve montajı yine bizim kurduğumuz ekip ile yapılacak. Yine bunun arkasından birkaç çelik endüstriyel yapılar için görüşmelerimiz devam ediyor. ihracata da önem veriyoruz ve sonuçlarını alıyoruz. İnşallah daha güzel şekilde de ihracatlarımız devamı olacaktır" dedi.

Zonguldaklı ve Türk sanayici ile işadamlarının artık dünyaya açılması gerektiğini ifade eden firma sahibi Sedat ve Vedat Yavuz kardeşler sözlerini şöyle tamamladılar:

"Türkiye ekonomisinin büyümesi ve güçlenmesi için işadamlarımız mutlaka yurt dışına açılmalı. Ülkemize gelecek olan her bir döviz milli ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır. Firma olarak bundan böyle yurt dışında iş almaya çabalayacağız.

Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor
Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor
Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor
Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor

Vedat Yavuz, Zonguldak, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afrika'daki fabrikaların 'temeli' Alaplı'da atılıyor - Son Dakika Ekonomi


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