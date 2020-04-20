Afrika'daki Kovid-19 vakaları 22 bini geçti - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 22 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1200 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 22 bin 275 oldu.

Ölenlerin sayısı dünden bu yana 64 artarak 1119'a ulaştı.

Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 489'a yükseldi.

- Mahkumları serbest bırakın çağrısı

Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) yaptığı açıklamada, Afrika hükümetlerine çağrıda bulunarak salgının hapishanelerde yol açabileceği felakete karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, hapishanelerdeki mahkumların korunması ve hijyen koşullarının sağlanması gerektiği belirtilerek, siyasi mahkumların, yaşlı, hamile ve küçük çocuklu kadınların serbest bırakılması ve tutuklu yargılamaların gözden geçirilmesi çağrısı yapıldı.