Afrika'daki susuzluğa Antalya'dan 'Teneke kutu'lu destek - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde gümüşçü dükkanı olan Hüseyin Akbulut isimli kişi, topladığı teneke kutulardan elde ettiği parayla Afrika'da yardıma muhtaç insanlar için su kuyusu yaptıracak. Yaklaşık 15 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu söyleyen Akbulut, şu ana kadar topladığı kutulardan 8 bin lira elde etti.

Şekerhane Mahallesi Yayla yolu caddesi üzerinde gümüş işçiliği ve tamiratıyla uğraşan Hüseyin Akbulut (40), anlamlı bir kampanyaya imza attı. Afrika'da su kuyusu açılmasıyla ilgili bir haberleri gören Akbulut, dükkanın önüne kasa koyarak teneke kutu toplamaya başladı. Kasaya 'Teneke kutular su kuyusu (Afrika) için toplanmaktadır' yazan Akbulut'un kampanyasına birçok kişinden de destek geldi.

"Yalnızca teneke kutuları istiyoruz"

Yaklaşık bir senedir devam eden kampanyaya, civar esnaflar, restoranlar, arkadaşları ve dükkanına gelen yerli yabancı müşterilerinin de destek verdiğini söyleyen Akbulut, kimseden para talep etmediklerini yalnızca teneke kutuları istediklerini aktardı.

"8 bin TL biriktirdik"

Kampanya kapsamında toplanan tenekelerin haftalık olarak götürüp satarak parasını biriktirdiklerini ifade eden Akbulut, bugüne dek 8 bin TL topladığını söyledi. Hedefinin 15 bin TL toplamak olduğunu dile getiren Akbulut, "Turizmle uğraşıyoruz. Dükkanımızda küçük bir kumbara vardı onu biriktirip ihtiyaç sahiplerine veriyorduk. Daha sonra televizyonda su kuyularının açıldığını görünce, ne yapabileceğimizi düşündük. İnsanlardan para istemek yerine, çevremizde bulunan restoran, çay ocakları ve kafelere gittim. Sizden para talep etmiyorum, lakin bu teneke kutularınızı biriktirin, ben gelip alıp satmak düşüncesindeyim dedim. Projeyi anlattım kendilerine, sağ olsunlar çevremizdeki esnaf arkadaşlar ve bazı müşterilerimiz dahil oldu. Şu an 8 bin TL'ye yakın para biriktirdik. Nasip olursa 15-20 bin TL arasında kuyuların açılma maliyeti var. 500-1000 kişilik ve bulunan ülkedeki nüfusa göre değişiyor. 15 -20 bin TL'lik bir kuyu düşünüyoruz. Buda Uganda'da olacak büyük ihtimalle. Bizzat kendim gidip kuyuyu açtıracağım. Adını da 'Alanya Hayırseverler Su Kuyusu' olarak düşündük. 7-8 bin TL bir açığımız kaldı. Bu kalan parayı da hayırseverler vatandaşlarımızdan ellerinde bulunan teneke kutuları biriktirsinler, bize ulaştırırlarsa seviniriz. Kuyuyu açtırdıktan sonra fotoğrafını gelip burada paylaşacağız. Yardımlarından dolayı herkese teşekkür ederim" dedi.

"Turist cebindeki tüm demir Euroları bağışladı"

Yabancı turistlerinde dükkanına geldiğinde toplanan teneke kutuları görüp sorduğunu söyleyen Akbulut, "Onlara böyle bir projemizin olduğunu söyledim. Hiç unutmam bir müşterim. Cüzdanında ne kadar bozuk demir Euro varsa kumbaraya bağışladı. Bazıları dikkat ediyor, okuyor orda çöpte teneke kutu olsa bile gelip buraya atıyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Herkesin çorbada bir tuzu bulunsun istedik" diye konuştu. - ANTALYA