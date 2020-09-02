Afrika'daki susuzluğa Antalya'dan 'Teneke kutu'lu destek - Son Dakika

Afrika'daki susuzluğa Antalya'dan 'Teneke kutu'lu destek

- Afrika'daki susuzluğa Antalya'dan 'Teneke kutu'lu destek Topladığı teneke kutularla Afrika'ya destek oluyor 15 bin liraya ihtiyacı olan esnaf, şu ana kadar 8 bin liralık teneke kutu sattı Antalya'nın Alanya ilçesinde gümüşçü dükkanı olan Hüseyin Akbulut isimli kişi, topladığı teneke...

- Afrika'daki susuzluğa Antalya'dan 'Teneke kutu'lu destek

Topladığı teneke kutularla Afrika'ya destek oluyor

15 bin liraya ihtiyacı olan esnaf, şu ana kadar 8 bin liralık teneke kutu sattı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde gümüşçü dükkanı olan Hüseyin Akbulut isimli kişi, topladığı teneke kutulardan elde ettiği parayla Afrika'da yardıma muhtaç insanlar için su kuyusu yaptıracak. Yaklaşık 15 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu söyleyen Akbulut, şuana kadar topladığı kutulardan 8 bin lira elde etti.

Şekerhane Mahallesi Yayla yolu caddesi üzerinde gümüş işçiliği ve tamiratıyla uğraşan Hüseyin Akbulut (40), anlamlı bir kampanyaya imza attı. Afrika'da su kuyusu açılmasıyla ilgili bir haberleri gören Akbulut, dükkanın önüne kasa koyarak teneke kutu toplamaya başladı. Kasaya 'Teneke kutular su kuyusu (Afrika) için toplanmaktadır' yazan Akbulut'un kampanyasına birçok kişinden de destek geldi.

"Yalnızca teneke kutuları istiyoruz"

Yaklaşık bir senedir devam eden kampanyaya, civar esnaflar, restoranlar, arkadaşları ve dükkanına gelen yerli yabancı müşterilerinin de destek verdiğini söyleyen Akbulut, kimseden para talep etmediklerini yalnızca teneke kutuları istediklerini aktardı.

"8 bin TL biriktirdik"

Kampanya kapsamında toplanan tenekelerin haftalık olarak götürüp satarak parasını biriktirdiklerini ifade eden Akbulut, bugüne dek 8 bin TL topladığını söyledi. Hedefinin 15 bin TL toplamak olduğunu dile getiren Akbulut, "Turizmle uğraşıyoruz. Dükkanımızda küçük bir kumbara vardı onu biriktirip ihtiyaç sahiplerine veriyorduk. Daha sonra televizyonda su kuyularının açıldığını görünce, ne yapabileceğimizi düşündük. İnsanlardan para istemek yerine, çevremizde bulunan restoran, çay ocakları ve kafelere gittim. Sizden para talep etmiyorum, lakin bu teneke kutularınızı biriktirin, ben gelip alıp satmak düşüncesindeyim dedim. Projeyi anlattım kendilerine, sağ olsunlar çevremizdeki esnaf arkadaşlar ve bazı müşterilerimiz dahil oldu. Şuan 8 bin TL'ye yakın para biriktirdik. Nasip olursa 15-20 bin TL arasında kuyuların açılma maliyeti var. 500- 1000 kişilik ve bulunan ülkedeki nüfusa göre değişiyor. 15 -20 bin TL'lik bir kuyu düşünüyoruz. Buda Uganda'da olacak büyük ihtimalle. Bizzat kendim gidip kuyuyu açtıracağım. Adını da 'Alanya Hayırseverler Su Kuyusu' olarak düşündük. 7-8 bin TL bir açığımız kaldı. Bu kalan parayı da hayırseverler vatandaşlarımızdan ellerinde bulunan teneke kutuları biriktirsinler, bize ulaştırırlarsa seviniriz. Kuyuyu açtırdıktan sonra fotoğrafını gelip burada paylaşacağız. Yardımlarından dolayı herkese teşekkür ederim" dedi.

"Turist cebindeki tüm demir Euroları bağışladı"

Yabancı turistlerinde dükkanına geldiğinde toplanan teneke kutuları görüp sorduğunu söyleyen Akbulut, "Onlara böyle bir projemizin olduğunu söyledim. Hiç unutmam bir müşterim. Cüzdanında ne kadar bozuk demir Euro varsa kumbaraya bağışladı. Bazıları dikkat ediyor, okuyor orda çöpte teneke kutu olsa bile gelip buraya atıyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Herkesin çorbada bir tuzu bulunsun istedik" diye konuştu.

Afrika'daki susuzluğa Antalya'dan 'Teneke kutu'lu destek

Antalya, Alanya, Afrika, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 16:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Afrika'daki susuzluğa Antalya'dan 'Teneke kutu'lu destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok Sağlık Bakanı Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Eşini ve 1 kişiyi öldüren zanlı, intihar etti Bilim Kurulu, Süper Lig'de ilk yarının seyircisiz olmasını önerdi Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı
2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu 2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu         
14:51
16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü         
13:54
Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
13:51
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak         
13:47
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Liselerde yeni dönem başlıyor! Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı Liselerde yeni dönem başlıyor! Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı         
12:55
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık         
12:33
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı         
10:59
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti         
09:50
Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü         
09:47
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Sergen Yalçın, Sivasspor maçı sonrası patladı: Demek ki rakiplere baya korku salmışız Sergen Yalçın, Sivasspor maçı sonrası patladı: Demek ki rakiplere baya korku salmışız         
09:26
Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi         
09:08
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti         
07:48
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 22:55:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika'daki susuzluğa Antalya'dan 'Teneke kutu'lu destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei