Üye Girişi
Afrika'dan 3 yıl arayla gelin geldikleri Denizli'de elti oldular - Son Dakika

Afrika'dan 3 yıl arayla gelin geldikleri Denizli'de elti oldular

20.02.2022 19:32
Afrika'dan 3 yıl arayla gelin geldikleri Denizli'de elti oldular

Denizli'de yaşayan Kara kardeşler, 3 yıl arayla Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nden evlendi.

Denizli'de yaşayan Kara kardeşler, 3 yıl arayla Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nden evlendi.

Fildişi Sahili'ne 2019 yılında ticaret için giden Himmet Kara, geçirdiği rahatsızlık süresince kendisine ve oğluna refakat eden Venessa Nzore Koudio'nun (27) ilgisi ve yakınlığından etkilendi.

Oğlu Murat Kara'nın (26), Koudio ile evlenmesini isteyen Himmet Kara, bir süre sonra vefat etti. Murat Kara, babasının vasiyeti üzerine cenaze töreninden 3 ay sonra Venessa Nzore Koudio ile evlendi. Türk vatandaşı olan Afrikalı gelin, "Zeynep" adını aldı.

Yaşadıkları Denizli'den sık sık Fildişi Sahili'ne giden aile, 2020 yılında arkadaşları İlhan Bat ile Somala Marie Jeanne Ehoue'nin tanışmasına ve evlenmesine vesile oldu. Somala Marie Jeanne Ehoue de Türk vatandaşı oldu ve Meryem ismini aldı.

3 yıl sonra Kara ailesine yeni gelin

Afrika'yla ilişkilerini koparmayan ailede, Murat Kara'nın tek kardeşi Ali Kara (28) da yengesinin arkadaşı olan Nina Ines Gbe tanıştı ve evlilik kararı aldı. Türk vatandaşı ismi ile Leyla ve Ali Kara, kıydırdıkları nikahla dünyaevine girdi.

Damat Ali Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ile markette tanıştığını söyledi. Babasının vefatından sonra vasiyeti üzerine kardeşinin evlendiğini belirten Kara, "3 yıl önce babamı sıtma hastalığından dolayı kaybettik. Kardeşim ve eşi Zeynep orada tanıştı. Zeynep babamın hastalığı süresince bize çok yardımcı oldu." dedi.

Leyla Kara ise eşini çok sevdiğini ifade ederek, mutluluğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
Afrika'dan 3 yıl arayla gelin geldikleri Denizli'de elti oldular Afrika'dan 3 yıl arayla gelin geldikleri Denizli'de elti oldular Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da resmi törenle karşılandı Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı

Fildişi Sahili, Murat Kara, Denizli, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'dan 3 yıl arayla gelin geldikleri Denizli'de elti oldular - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:31 Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
19:05 Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı!
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:29 İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler netleşti
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
17:41 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 19:38:43. #1.12#
SON DAKİKA: Afrika'dan 3 yıl arayla gelin geldikleri Denizli'de elti oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement