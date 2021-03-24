Afrika'dan 300'den çok ithalatçı firma WCI Forum'a katılıyor - Son Dakika

Afrika'dan 300'den çok ithalatçı firma WCI Forum'a katılıyor

24.03.2021 15:17
Afrika'dan 300'den çok ithalatçı firma WCI Forum'a katılıyor, System.String[]

Afrika'nın 41 farklı ülkesinden 300'ün üzerinde ithalatçı firma yetkilisinin Türkiye'deki üreticilerle buluştuğu WCI Forum-Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu 2021, Ankara Hilton Garden Inn Otel'de başladı.

Afrika'nın 41 farklı ülkesinden 300'ün üzerinde ithalatçı firma yetkilisinin Türkiye'deki üreticilerle buluştuğu WCI Forum-Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu 2021, Ankara Hilton Garden Inn Otel'de başladı.

Afrika'nın 41 ülkesinden 300'ün üzerinde ithalatçı ve Türkiye'deki 40'ın üzerindeki sektörden üreticinin katıldığı forumun açılışında Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu ve WCI Forum I·cra Kurulu Bas¸kanı Utku Bengisu, Dıs¸is¸leri Bakanlığı Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım, MÜSİAD Global U¨st Kurul Bas¸kanı Fatih Mehmet Kec¸ebir, DEİK Afrika Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Kıroğlu, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah ve Ankara Ticaret Odası Meclis Bas¸kanı Mustafa Deryal konuşma yaptı. Açılışa ayrıca Dünya İş Forumu Danışma Kurulu Başkanı AK Parti 25. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dr. Hasan Sert, Ankara Sanayi Odası Nurettin Özdebir, Çad Ticaret Odası Başkanı, Kenya Ticaret Odası Başkanı, Etiyopya Müteahhitler Birliği Başkanı, Senegal, Kenya, Çad ve Kamerun Büyükelçisi, Güney Afrika Maslahatgüzarı, İran Siyasi Müsteşarı, Afrika ile işbirlikleri yapan ticari ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Afrika'nın potansiyelini rakamlarla anlatan WCI Forum I·cra Kurulu Bas¸kanı Utku Bengisu, "Afrika'da 1.3 milyarlık nüfus var ve kıta nüfusunun yüzde 70'i 18-35 yaş arasında. Kıtadaki 54 ülkenin kendi aralarında imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor ve kıtada Ortak Pazar kuralları işliyor. Her yıl 1 trilyon dolarlık ithalat yapılıyor. 2050 yılında kıta nüfusunun yüzde 50'sinin 25 yaş altı olması bekleniyor" dedi.Afrika'da gelişen yeni nesil girişimcilerin Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmeyi kendilerine ilke edindiklerini belirten Bengisu, Türkiye'nin Afrika'daki girişimcilerin aradıkları her çeşit ürünü bulabilecekleri, ister bir bavul ister bir konteyner satın alabilecekleri bir ülke olduğuna dikkat çekti.Afrika'daki ülkeleri "Grow with Turkey/ Türkiye ile büyüyün" mottosu ile işbirliğine davet ettiklerini söyleyen Bengisu, "Gelin Türkiye ile kendinizi geliştirin, Türkiye'deki üreticilerle yapacağınız işbirlikleri ile büyümeye devam edin" şeklinde konuştu.Dıs¸is¸leri Bakanlığı Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım, Türkiye ile kardeş kıta Afrika arasında kazan-kazan temelinde oluşturulan iletişim ile Türkiye-Afrika ticareti hacmini her yıl arttığını ve artmaya devam edeceğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay'ın Afrika'daki faaliyetlerinin de bu iletişimi daha güçlendirdiğini ifade eden Barım "Afrika'dan gelen, büyük-küçük tüm firmaların WCI Forum'a katılımını çok önemli buluyoruz" dedi. (Fotoğraflı)


Afrika'dan 300'den çok ithalatçı firma WCI Forum'a katılıyor
Afrika'dan 300'den çok ithalatçı firma WCI Forum'a katılıyor
Afrika'dan 300'den çok ithalatçı firma WCI Forum'a katılıyor
Afrika'dan 300'den çok ithalatçı firma WCI Forum'a katılıyor
Afrika'dan 300'den çok ithalatçı firma WCI Forum'a katılıyor

Türkiye, Hilton, Ankara, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Afrika'dan 300'den çok ithalatçı firma WCI Forum'a katılıyor - Son Dakika Ekonomi


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