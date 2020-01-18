Afrika'dan 7 ülke sahte ilaçla mücadele için düzenlenen zirvede buluştu - Son Dakika

Togo'nun başkenti Lome'de 7 Afrika ülkesinin üst düzey temsilcileri, sahte ilaçla mücadele için düzenlenen zirvede bir araya geldi.

Londra merkezli Brazzaville Vakfı himayesinde düzenlenen Sahte İlaçla Mücadele Zirvesi'nde, sahte ilaç kaçakçılığının suç olarak kabul edilmesi, kaçakçılıkla mücadelede iş birliği ve bu alanda faaliyet gösterecek birimlerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un katıldığı zirvede, "Lome Girişimi Çerçeve Anlaşması" imzalandı.

Zirvede, Gana, Kongo Cumhuriyeti, Gambiya ve Niger, bakan düzeyinde temsil edildi.

Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sahte ilaç kaçakçılığının yol açtığı sağlık problemlerine somut ve uygun çözümler bulunması için kararlılıkla harekete geçmek gerektiğini belirtti.

Gnassingbe, "Lome Girişimi'nin bu kararlılıkla başladığını duyuruyorum. Bu zirve, halklarımızın refahı ve geleceği için hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Sahte ilaç kaçakçılığı en çok Afrika'yı etkiliyor

DSÖ verilerine göre, 2013'ten bu yana ele geçirilen standart altı ya da sahte tıbbi ürünlerin yüzde 42'si Afrika'da bulundu.

Örgüt, sahte ilaçların Afrika'da her yıl 100 binden fazla insanın ölümünden sorumlu olduğunu belirtiyor.

Afrika ülkelerinin çoğunda "basit sahtecilik suçu" olarak görülen sahte ilaç kaçakçılığı, en fazla birkaç ay hapisle cezalandırılıyor.

Kıtada, piyasadaki ilaçların yüzde 30 ila 60'ının sahte olduğu tahmin ediliyor. Fiyatları, eczanelerde satılanlardan çok daha düşük olan sahte ilaçların çoğunluğu Çin ve Hindistan'dan geliyor.