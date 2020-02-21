Afrika'dan ABD'ye ilk et ihracatı - Son Dakika
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Afrika'dan ABD'ye ilk et ihracatı

7 saat önce

Dünyanın hayvan yönünden en zengin çeşitliliğine sahip olan Afrika'dan ilk kez ABD'ye kırmızı et ihracatı gerçekleştirildi.

Afrika'dan ABD'ye ilk et ihracatı, System.String[]

Dünyanın hayvan yönünden en zengin çeşitliliğine sahip olan Afrika'dan ilk kez ABD'ye kırmızı et ihracatı gerçekleştirildi.

The Namibian gazetesinin haberine göre, ABD hükümetiyle yıllar süren müzakerelerin ardından ilk kez bu ülkeye kırmızı et ihracatı yapıldı.

ABD'nin et satın aldığı Namibya, toplamda yaklaşık bin ton et ihracı gerçekleştirecek.

Namibya Başbakan Yardımcısı Netumbo Nandi-Ndaitwah, yaklaşık 18 yıl süren müzakere ve teknik görüşmelerin ardından ihracata başlamalarının büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, ABD'nin dünyanın en büyük et pazarlarından biri olduğunu hatırlattı.

Ülkesinin 2,4 milyon büyükbaş hayvan nüfusuna sahip olduğunu aktaran Ndaitwah, ABD pazarına doğal yollarla beslenmiş, kaliteli et sunacaklarının altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Namibya, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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