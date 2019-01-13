Afrika'dan Bursa'ya Okumaya Gelen Gençlerin Halı Saha Maçı İlgiyle İzlendi

Afrika'dan Bursa'ya okumaya gelen gençlerin halı saha maçı ilgiyle izlendiBURSA - Bursa'da her 12 öğrenciden birinin yabancı uyruklu olduğu Uludağ Üniversitesinde Afrikalı erkek öğrencilerin futbol maçı Güney Afrika Kupası'nı aratmadı.

Afrika'dan Bursa'ya okumaya gelen gençlerin halı saha maçı ilgiyle izlendi



BURSA - Bursa'da her 12 öğrenciden birinin yabancı uyruklu olduğu Uludağ Üniversitesinde Afrikalı erkek öğrencilerin futbol maçı Güney Afrika Kupası'nı aratmadı. Halı sahada kıyasıya geçen mücadele sonrasında Afrikalı sportmen gençler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dünyanın 120 farklı ülkesinden 6 binin üzerinde yabancı öğrencinin bulunduğu Uludağ Üniversitesinde her 12 öğrenciden 1'i yabancı uyruklu. Öğrencilerden 700'ü Afrika kökenli. Çoğunluğu Mühendislik ve İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören Afrikalı öğrenciler Görükle kampüsü ile Özlüce Mahallesi'ndeki yurtlarda hep birlikte kalıyor. Afrikalı öğrenciler bir araya geldiklerinde çevrede dikkat çekiyor. Afrikalı öğrencilerin birlikte yapmaktan keyif aldıkları hobilerinin başında halı saha maçları geliyor. Siyahi öğrencilerin Özlüce'de Nilüfer Belediyesi'nin tesislerinde yaptıkları futbol maçları Afrika Kupası maçlarını hatırlatıyor. Afrikalı gençlerin kendi aralarındaki ezeli rekabet seyirciler tarafından da ilgiyle izleniyor. Aralarında profesyonel futbolcuların da bulunduğu grup haftanın belirli günlerinde bir araya gelip halı sahada ter atıyor.

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