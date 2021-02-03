Afrika'dan gelen şahıs 10 kişiye Covid-19 bulaştırdı, köy karantinaya alındı - Son Dakika

Afrika'dan gelen şahıs 10 kişiye Covid-19 bulaştırdı, köy karantinaya alındı

ELAZIĞ - Afrika'dan Elazığ'daki köyüne gelen şahsın temas ettiği 10 kişinin Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile köy karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Afrika'da çalışan bir şahıs memleketi Elazığ'ın merkeze bağlı Avcılı Köyü'ne geldi. Şahsın yapılan Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi köye girdi. Köyde şahsın yakınları ile temasta bulunduklarına tespit edilip testi yapıldı. Test sonucu 10 kişi de daha Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan 115 nüfuslu Avcılı köyü halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapattı.

Öteyandan filyasyon ekiplerinin ise köy içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.