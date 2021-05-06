Afrika'dan Kovid-19 aşıları için fikri mülkiyet çağrısı: Tarihin doğru tarafında yer alın - Son Dakika

Afrika'dan Kovid-19 aşıları için fikri mülkiyet çağrısı: Tarihin doğru tarafında yer alın

06.05.2021 14:45
Afrika'dan Kovid-19 aşıları için fikri mülkiyet çağrısı: Tarihin doğru tarafında yer alın, System.String[]

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesinin artırılması için fikri mülkiyet hakkının kaldırılması gerektiğini belirterek, dünyaya "Tarihin doğru tarafında yer alın.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesinin artırılması için fikri mülkiyet hakkının kaldırılması gerektiğini belirterek, dünyaya "Tarihin doğru tarafında yer alın." çağrısında bulundu.

Kıtada Kovid-19'la mücadeleyi yöneten Dr. Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, ABD'nin Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına desteğini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Nkengasong, "Salgın sona erdiğinde ve her şey bittiğinde sadece bize destek olmayan yüksek sesleri değil, verdiğimiz bu savaşta dostlarımızın sergilediği sessizliği de hatırlayacağız." dedi.

Aşılardaki fikri mülkiyetin kaldırılması için tüm dünyaya çağrıda bulunan Nkengasong, "Tarihin doğru tarafında yer alın." ifadesini kullandı.

Nkengasong, kıtada halihazırda Kovid-19 dışında çeşitli aşıları üreten Senegal, Mısır ve Güney Afrika gibi 6 ülke olduğunu hatırlatarak, kurulacak ortaklıklarla Kovid-19 aşısı üretiminin yapılabileceğine değindi.

Afrika'da virüsün Hindistan'da ortaya çıkan türünün, Uganda ve Kenya gibi farklı ülkelerde yayılmaya başladığına vurgu yapan Nkengasong, salgına karşı koyulan tedbirlere uyulması gerektiğine işaret etti.

Şimdiye kadar 4,6 milyon vakanın görüldüğü kıtada aşılanan kişi sayısı yaklaşık 20 milyonu buldu.

Zengin ülkelerin siparişleri nedeniyle aşıya erişimde güçlük çeken Afrika kıtası, Afrika Birliği'nin imzaladığı anlaşmalarla ihtiyaç duyulan doz miktarında sipariş vermiş olsa da bunların ne zaman teslim edileceği hala bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'dan Kovid-19 aşıları için fikri mülkiyet çağrısı: Tarihin doğru tarafında yer alın - Son Dakika


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