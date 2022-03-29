Afrika'dan "mineralli" çöl tozu geliyor - Son Dakika
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Afrika'dan "mineralli" çöl tozu geliyor

29.03.2022 10:43
Afrika'dan "mineralli" çöl tozu geliyor

Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirtiyor.

Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirtiyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöl tozlarının rüzgarla beraber farklı kıtalara hareket ettiğini söyledi.

Yaşanan olayın doğanın normal bir durumu olduğunu belirten Toros, "Çöl tozu Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'nin batısından bugünden itibaren giriş yapıyor. Ülkemiz perşembe ve cuma günü çöl tozundan etkilenecek. Daha sonra da çöl tozu Türkiye'nin doğusuna doğru hareket ederek hafta sonundan itibaren etkisini kaybedecek." diye konuştu.

"Solunum sıkıntısı olanları olumsuz yönde etkileyebilir"

Toros, çöl tozunun taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına da neden olabildiğine işaret ederek, "Havada toz yoğunluğu artması solunum sıkıntısı olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum bağışıklık sistemine etki edebilir. Sağlık sorunu olan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar özellikle perşembe ve cuma günü biraz dikkatli olsunlar." uyarısında bulundu.

Hafta sonu etkisini kaybedecek

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ise Türkiye'nin bahar aylarında çöl tozunu fazla aldığını ifade etti.

Çöl tozunun Kuzey Afrika'dan lodosla hareket ederek İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapacağını bildiren Özdemir, "Bugünden itibaren etkili olmaya başlayan çöl tozunun, perşembe ve cuma günü Türkiye'de yoğunlaşması bekleniyor. Çöl tozu, özellikle Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yoğun etkisini gösterecek. Çöl tozunun hafta sonu etkisini kaydetmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, çöl tozlarının altın değerinde mineraller olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çöl tozlarının faydası oldukça fazla. Çöl tozları, toprağa düştüğünde toprağı zenginleştirecek, denize düştüğünde denizin minerallerini arttıracak. Çöl tozları ülkemize doğal gübre taşıyacak. İnsan sağlığına olumsuz etkileri görülebilir. Kronik bronşit, astımı olanlar, çocuklar ve yaşlıların dışarı çıkmaması uygun olacak çöz tozunun etkili olduğu günlerde. Vatandaşlarımız meteorolojinin açıklamalarına dikkat etsinler.

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Kuzey Afrika, Meteoroloji, Türkiye, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika'dan 'mineralli' çöl tozu geliyor - Son Dakika


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