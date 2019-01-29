Son Dakika Haberleri: Afrika Domuz Vebası'na 4.5 Milyar Dolarlık Çit

Afrika Domuz Vebası'na 4.5 Milyar Dolarlık Çit

1 saat önce

FRANSIZ medyasında yer alan habere göre Paris yönetimi, Fransa-Belçika sınırındaki Ardennes bölgesinde yaban domuzlarının geçişini önlemek için çit çekme çalışmalarına başladı.

Afrika Domuz Vebası'na 4.5 Milyar Dolarlık Çit, System.String[]
FRANSIZ medyasında yer alan habere göre Paris yönetimi, Fransa- Belçika sınırındaki Ardennes bölgesinde yaban domuzlarının geçişini önlemek için çit çekme çalışmalarına başladı. 'Afrika domuz vebası'na karşı alınan tedbirler doğrultusunda çitin yüksekliğinin 1.5 metre olduğu kaydedildi. Haberde ayrıca, 200 avcının 'domuzları avlamak' amacıyla sınıra konuşlandırıldığı, şu ana kadar 21 vahşi domuzun avlandığı bildirildi.

DANİMARKA'DA DA BENZER ÖNLEMLER

Damimarka da 'Afrika domuz vebası'nın yayılmasını önlemek için Almanya sınırına 70 kilometre uzunluğunda, 1.5 metre yüksekliğinde çit çekmeye başladı. Hayvan hakları savunucuları, 4.6 milyar dolara mal olacak bu kararı, vahşi yaşamı olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle ve Danimarka'da henüz var olmayan bir sorunu çözmek için 'sembolik bir önlem' olması nedeniyle eleştiriyor.

Geçen yıl Belçika Gıda Güvenlik Federal Ajansı (AFSCA) tarafından Fransa ve Lüksemburg sınırı yakınındaki Etalle bölgesinde iki yaban domuzunda 'Afrika domuz vebası' tespit edildiği açıklanmıştı. Vebanın insanlara bulaşma riski bulunmazken, olası ihraç kısıtlamalarının mali etkileri Avrupalı çiftçileri alarma geçirdi.

VEBANIN TEDAVİSİ YOK

AB, Çin'den sonra dünyanın ikinci domuz eti ihracatçısı konumunu koruyor. Üye ülkeler Almanya, İspanya ve Fransa kıtanın önde gelen domuz eti ihracatçıları arasında yer alıyor. Avrupa'ya ilk kez 2007'de sıçrayan ve daha sonra 2014'te tekrar ortaya çıkan vebanın tedavisi bulunmuyor. Domuzlarda görülen veba, hayvanların ölümüne neden oluyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:27 

Paris, Belçika, Fransa, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak

Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Türkeş'in İdamını İsteyen Babası Hakkında İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:52:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrika Domuz Vebası'na 4.5 Milyar Dolarlık Çit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]