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Afrika dostlarından video paylaşımlı kurban vekalet hizmeti - Son Dakika

Afrika dostlarından video paylaşımlı kurban vekalet hizmeti

05.07.2021 11:26
Afrika dostlarından video paylaşımlı kurban vekalet hizmeti, System.String[]

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) vekaletle aldığı kurbanları, Afrika'da keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) vekaletle aldığı kurbanları, Afrika'da keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurban kesim videosu ise bağış sahibine iletilecek.

TADD, video paylaşımlı kurban vekalet hizmeti verdiğini duyurdu. Dernek, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu Kurban Bayramı döneminde de Afrika'nın birçok bölgesinde vekaletle aldığı kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurban kesim videosu WhatsApp/Telegram yolu ile bağış sahibine iletilecek.

Dernekten yapılan açıklamada, "Siz de '2021 TADD Kurban Organizasyonu'nda vacib olan kurban vecibenizi Afrika'da yerine getirmek isterseniz, banka hesap kartınızla veya kredi kartınızla bağışınızı 'online ödeme' olarak yapabilirsiniz. Dilerseniz kurban bedelini, banka hesabınızdan Havale/EFT olarak dernek hesaplarımıza gönderebilirsiniz. Havale/EFT işleminin ardından VEKALET almak üzere sizlere 0543 533 28 20 - 0546 514 01 58 - 0212 533 28 20 numaralı telefonlardan geri dönüş sağlanacaktır" denildi.

Kurban kesim tarihileri ve vekalet ücretleri hakkında ise şu açıklama yapıldı:

"Kurban kesim videosu WhatsApp/Telegram yolu ile bağış sahibine iletilecektir. Kesim videoları Kurban Bayramı'ndan en geç 1 hafta sonra tarafınıza iletilecektir. Kurbanlarınız bayramın 2'nci ve 3'üncü günü kesilecektir. Bir hisse bedeli, (vekalet, kesim ücreti ve tüm masraflar dahil) 850 TL. Bir hisse bedeli, (vekalet, kesim ücreti ve tüm masraflar dahil) 100 dolar. Bir hisse bedeli, (vekalet, kesim ücreti ve tüm masraflar dahil) 85 euro".

Dernek tarafından Havale/EFT ile ilgili ise şu bilgiler verildi:

"Hesap numaraları: İş Bankası Fındıkzade Şubesi (1068)

TL IBAN: TR11 0006 4000 0011 0681 0266 26

USD IBAN: TR69 0006 4000 0021 0683 3942 20

EURO IBAN: TR52 0006 4000 0021 0683 3942 35

SWIFT Kodu: ISBKTRIS

Hesap/ Alıcı Adı: Tüm Afrika'nın Dostları Derneği. Açıklama kısmında lütfen telefon numaranızı ve '2021 KURBAN BAĞIŞI' notunu ekleyiniz". - İSTANBUL

Afrika dostlarından video paylaşımlı kurban vekalet hizmeti

Kurban Bayramı, Telegram, Afrika, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afrika dostlarından video paylaşımlı kurban vekalet hizmeti - Son Dakika


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