Afrika ekonomisinde "toparlanma" beklentisi - Son Dakika

ADDİS Afrika ekonomilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığı daralmanın, 2021 yılında toparlanması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu'nun (UNECA) yayımladığı son raporda, 2020'de yüzde 3,4 küçülme yaşayan kıtada gayri safi yurt içi hasılanın 2021'de yüzde 3,4 artmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, 2020 yılını kötü geçiren Afrika'nın dev ekonomilerinden Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 2021'de GSYH'de artış kaydetmesi bekleniyor.

Geçen yıl yüzde 3,5 büyüme açıklayan Mısır'ın GSYH'sinin ise bu yıl yüzde 2,3 daralacağı tahminine yer verildi.

Kıtadaki GSYH'nin 2022 yılında ise yüzde 3,6 artması bekleniyor.

Raporu sunan UNECA Kalkınma Planlaması Uzmanı Bartholomew Armah, aşıya erişim ve aşılama kapasitesinin ekonomiler için kritik öneme sahip olduğunu hatırlattı.

G7 ülkelerinin sunduğu 650 milyar dolarlık özel çekme haklarının kıta ülkelerine yardımcı olacağını belirten Armah, ağır borç yükü altındaki kıta ülkelerine destek olunmazsa, sosyal huzursuzluğun ve siyasi tansiyonun artabileceği, bunun da güvenlik ve göç sorununu beraberinde getirebileceği uyarısını yaptı.