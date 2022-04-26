Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı: Futbol, Afrika'daki Gençler Arasındaki İşsizliğe Çözüm Olabilir - Son Dakika
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Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı: Futbol, Afrika'daki Gençler Arasındaki İşsizliğe Çözüm Olabilir

26.04.2022 22:32
Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı: Futbol, Afrika'daki Gençler Arasındaki İşsizliğe Çözüm Olabilir

GABORONE, 26 Nisan (Xinhua) -- Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe, Afrika ülkelerine yaptığı çağrıda, gençler arasındaki işsizliği çözme potansiyeline sahip olduğu için futbolu bir iş kolu olarak görmelerini istedi.

GABORONE, 26 Nisan (Xinhua) -- Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe, Afrika ülkelerine yaptığı çağrıda, gençler arasındaki işsizliği çözme potansiyeline sahip olduğu için futbolu bir iş kolu olarak görmelerini istedi. Motsepe, Botsvana'nın başkenti Gaborone'de devam eden Forbes 30 Yaş Altı Zirvesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrika'da futbol ve gençlere verilen önem nedeniyle, onlarla etkileşim içinde olunması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü'ne göre Afrika, nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının (tahminen 1,3 milyar) 25 yaşın altında olduğu genç bir kıta ve genç nüfusun 2050 yılına kadar neredeyse iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Motsepe, "Afrika'da 15-25 yaş arasında 300 milyon genç var. Onlarla çeşitli yollarla etkileşim kurmamız gerekiyor" dedi.

Matsepe, futbolun sadece "futbol sahasında sevdiğimiz harika bir sporla ilgili" değil, aynı zamanda iş ve ekonomik kalkınma, yatırım ve ortaklıklar ile ilgili olduğuna işaret etti. Yetkili, "Futbolda en başarılı ülkelere bakarsanız, bunların büyüyen ekonomilere ve gelişen özel sektöre sahip olup, altyapıya yatırım yapmada başarılı olan ülkeler olduğunu görürsünüz" dedi. Botsvana, 36. Afrika Uluslar Kupası finallerine ev sahipliği yapmak için yüzde 60/yüzde 40 formülüyle Namibya ile bir ihale sürecine girdi. Namibya, etkinliğin yüzde 40'ını üstlenecek ve ilgili avantajlardan yararlanacak.

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Botswana, Futbol, Afrika, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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