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Afrika Futbol Konfederasyonu, Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası'nı erteledi
6 saat önce
CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki organizasyonda 1-3 ve 8-10 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.
CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki organizasyonda 1-3 ve 8-10 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.
Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:48
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