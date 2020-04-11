Afrika Futbol Konfederasyonu, Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası'nı erteledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Afrika Futbol Konfederasyonu, Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası'nı erteledi - Son Dakika Spor

Afrika Futbol Konfederasyonu, Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası'nı erteledi

6 saat önce

CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki organizasyonda 1-3 ve 8-10 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu, Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası'nı erteledi, System.String[]

CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki organizasyonda 1-3 ve 8-10 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.


Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:48 

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