Son Dakika Haberleri: Afrika, Futbolla Birçok Problemin Üstesinden Gelebilir"

Afrika, Futbolla Birçok Problemin Üstesinden Gelebilir"

13 dakika önce

ADDİS FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbolun bir oyundan daha fazlası olduğunu belirterek, Afrika kıtasındaki birçok sorunun futbolla çözülebileceğini dile getirdi.

Afrika, Futbolla Birçok Problemin Üstesinden Gelebilir
ADDİS FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbolun bir oyundan daha fazlası olduğunu belirterek, Afrika kıtasındaki birçok sorunun futbolla çözülebileceğini dile getirdi.

Infantino, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında, sporun, özellikle de futbolun kıtaya yapabileceği katkıları anlattı.

Liderlerin mülteciler, ekonomik problemler ve entegrasyon gibi ciddi konuları tartıştığının farkında olduğunu söyleyen Infantino, "Bütün Afrika'yı birleştiren tek şey futbol." ifadesini kullandı.


Infantino, " Futbol, bir oyundan daha fazlası. Sosyal ve ekonomik bir etkisi var." diyerek, oyunun, kıtadaki ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyonu sağlayacak bir araç olabileceğini aktardı.

"Afrika, futbolla birçok problemin üstesinden gelebilir." diyen Infantino, Afrikalıların sadece futbol oynamadığını, futbolu yaşadığını söyledi.

FIFA'nın her yıl Afrika'ya 112 milyon dolar altyapı yatırımı yaptığını belirten Infantino, FIFA'nın ilk kadın genel sekreterinin de Senegalli Samba Diouf Samoura olduğunu hatırlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:50 Kaynak: AA

Etiyopya, Addis Ababa, Futbol, Afrika, Güncel
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