Afrika genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 20 bini geçti - Son Dakika

Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 20 bini aştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, son 24 saatte 2 bin civarında yeni vaka tespit edilirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 20 bin 270 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1025'e yükseldi, 4 bin 700 kişi iyileşti.

Kıtanın salgının yeni merkezi olmasından endişe ediliyor

Kıtada son günlerde Kovid-19 vaka sayısında hızlı artış gözlenmeye başladı.

Test ve tedavi imkanlarının yetersizliği sebebiyle yakın zamanda Avrupa ve ABD'den sonra kıtanın salgının yeni merkezi olmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA), Afrika'da yeterli önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19 nedeniyle en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

UNECA'nın raporunda, hükümetlerin sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçları karşılayabilmeleri için 100 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirtilmişti.